Jesse Lingard révèle le conseils de Southgate

Jesse Lingard a avoué avoir accepté un prêt pour West Ham après les conseils décisifs de l'entraîneur Gareth Southgate.

Le milieu de terrain a accepté le prêt en janvier et a eu une saison intéressante avec les Hammers, ce qui lui a valu un appel avec la sélection anglaise, qu'il ne l'avait pas appelé depuis deux ans. Lingard a marqué cinq buts et deux passes en sept matchs sous David Moyes, le club occupant la cinquième place.

"Il a montré qu'il croyait en moi et m'a apporté beaucoup de soutien. C'est aussi avec lui que j'ai fait mes débuts en sélection. Nous sommes restés en contact, même lorsque je ne jouais pas régulièrement [à United] et m'a conseillé sur les étapes à suivre. Et il m'a dit «si j'étais toi, je resterais en Premier League, ne sors pas». Après cela, je viens de trouver le bon club", a-t-il déclaré à la radio britannique 'talkSPORT'.