Jeu, set et match

Tottenham se déplacait à Old Trafford pour la 4e journée de Premier League. Les Spurs ont humilié Manchester United sur le score de 1-6 !

Suite à une faute de Davinson Sanchez dans la surface, l'arbitre siffle pénalty en faveur des mancuniens. Bruno Fernandes se charge de mettre le ballon au fond des filets et ouvre le score pour United au bout de 2 minutes de jeu (1-0). Ndombélé profite d'un cafouillage dans la surface mancunienne et se charge d'égaliser pour Tottenham à la 4e minute (1-1). Alors que le match est plutôt équilibré, Son dribble 3 défenseurs de Manchester avant d'ajuster De Gea à la 7e minute (1-2). À la 29e minute, Anthony Martial reçoit un rouge après avoir fait une faute sur Lamela. Un geste d'humeur qui a coûté cher à United. Une minute plus tard, Son sert parfaitement Harry Kane au point de pénalty qui place un plat du pied imparrable (1-3). Serge Aurier, sur l'aile gauche, voit Son seul au premier poteau, centre pour le coréen qui trompe le portier espagnol en plaçant le ballon entre ses jambes à la 37e minute (1-4).

Au retour des vestiaires, Serge Aurier tente sa chance dans un face à face avec De Gea qu'il ne manque pas. L'ivoirien place un tir croisé à la 51e minute (1-5). À la 79e minute, Paul Pogba fait faute dans la surface, l'arbitre siffle pénalty. Le capitaine des Spurs, Harry Kane, s'offre un doublé en plaçant le ballon dans la lucarne (1-6).

Une humiliation ! Solskjaer a tenté plusieurs changements mais rien n'y fait, Manchester United s'incline sur un score de tennis de 1-6, sur ses terres, face à Tottenham. Les hommes de Mourinho se place ainsi à la 5e place du classement, Manchester United dégringole à la 16e position de la Premier League.