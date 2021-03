Jimenez pourrait participer aux JO avec le Mexique selon Martino

Gerardo Martino est convaincu que l'attaquant mexicain Raul Jimenez sera disponible pour les Jeux olympiques cet été. L'attaquant des 'Wolves' est sur la touche depuis novembre en raison d'une fracture du crâne, mais l'équipe de Premier League s'attend à ce qu'il soit de retour avant la fin de la saison.

Le joueur de 29 ans a repris l'entraînement avec la sélection mexicaine et l'entraîneur est certain qu'il sera en mesure de participer à la compétition de cet été.

"Raul va bien. Il s'entraîne normalement avec nous, à l'exception de l'entrainement spécifique 'contacts'. Il ne fait pas ça", a déclaré Martino aux journalistes.

"Quand il y a des exercices d'entraînement de contact physique, nous le faisons s'entraîner séparément avec un autre membre de l'équipe d'entraîneurs. Pour ce qui est de sa progression, nous respectons les protocoles que l'équipe des Wolves nous a donnés."

"Il n'a pas encore fait d'entraînement de contact dans son club, et nous le suivons médicalement et à l'entraînement sur le terrain. Nous répondons aux souhaits de son équipe."

L'entraîneur mexicain a ensuite ajouté : "Je pense que nous devons voir quand son club décidera de le faire jouer, quand il aura le feu vert des médecins de manière définitive".

"Si Raul ne rejoue pas lors de la fin de la saison, je pense que cela signifie que nous avons beaucoup moins de chances de l'avoir à disposition. S'il revient, nous aurons beaucoup plus de temps pour préparer la Gold Cup et les Jeux olympiques et pour qu'il soit disponible pour ces matches. Mais tout dépend de ce qui se passe chez les 'Wolves' dans les 50 prochains jours."

Jimenez n'a fait que 10 apparitions en Premier League pour les Wolves cette saison et a marqué trois buts avant sa blessure contre Arsenal à l'automne. L'ancienne star de Benfica a joué 86 matchs pour le Mexique et a marqué 26 fois.

Le Mexique affronte le Pays de Galles et le Costa Rica en matches amicaux samedi et mardi respectivement. Ils affronteront ensuite le Costa Rica en Ligue des Nations avant de commencer leur campagne olympique. La compétition de football des Jeux olympiques se déroule du 21 juillet au 7 août.