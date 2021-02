Raul Jimenez sur la voie du retour

Raul Jimenez est sur le point de faire un retour tant attendu à l'action cette saison, affirme Nuno, le patron des Wolves étant «totalement convaincu» que l'international mexicain rejouera à nouveau avant la fin de la campagne 2020-21.

L'attaquant de 29 ans est privé de compétition depuis qu'il s'est fracturé le crâne lors de la rencontre de Premier League avec Arsenal en novembre. Le chemin du rétablissement a été long, mais Nuno s'attend à ce que son homme providentiel reprenne le chemin des terrains durant l'exercice en cours.

Interrogé sur la probabilité que Jimenez joue à nouveau cette saison, Nuno a déclaré aux journalistes: «Je suis totalement confiant. Avec certitude. Nous devons être très conscients des circonstances et éviter tout type de contact. Il a pu participer à la partie initiale des séances d'entrainement.

"Le simple fait d'être avec ses coéquipiers est une grande aide pour lui et pour nous. Nous suivons les bons protocoles sans précipitation, mais nous sommes ravis que Raul s'améliore de jour en jour", a indiqué le coach portugais.

Lors du match à l'Emirates Stadium le 29 novembre, Jimenez a subi un choc inquiétant avec le défenseur d'Arsenal David Luiz. Il a reçu de longs traitements sur le terrain avant d'être évacué sur une civière et immédiatement transporté à l'hôpital.

Il s'est depuis fait opérer, avec des mesures provisoires prises dans le cadre d'un programme de réeducation. Jimenez a, cependant, toujours soutenu que le plan était de pouvoir rejouer avant le terme de la saison.

Il travaille sans ballon depuis un certain temps et il tente d'améliorer sa forme physique et sa productivité, avec l'intention de faire progresser les choses au cours des prochaines semaines.