Joachim Low veut convoquer Jamal Musiala pour la trÃªve internationale

Le sélectionneur allemand Joachim Low a confirmé ce mercredi que l'Anglais de 17 ans Jamal Musiala devrait être appelé pour les matchs que l'équipe nationale allemande qui se disputeront en mars.

"Je pense que nous l'appellerons en mars, d'autant plus que le nombre de joueurs sera plus important que d'habitude, étant donné que nous allons jouer trois matches internationaux dans quelques jours. Dans ce contexte, nous allons mieux nous connaître.", a déclaré le sélectionneur allemand sur un milieu de terrain qui était en forme ce mardi, lors du match de Ligue des champions entre la Lazio et le Bayern Munich (1-4).

À seulement 17 ans et 363 jours, Musiala est devenu le plus jeune joueur à marquer pour le Bayern Munich en compétition européenne, avec un tir placé à l'entrée de la surface adverse, illustrant une personnalité forte avec une soif d'affirmation. Ce mercredi, le footballeur a expliqué à une radio allemande qu'il souhaitait représenter la Mannschaft plutôt que l'Angleterre : "Au fond, je n'ai écouté que mes sentiments", a déclaré le jeune homme, formé à Chelsea avant de rejoindre le Bayern en 2019. "Je suis heureux qu'il ait décidé de jouer pour l'Allemagne. Je vois un énorme potentiel en lui", a déclaré Joachim Low.