VIDÉO : Joan Laporta : convaincre Leo de rester au club

Dans un Camp Nou rempli de sportifs et de personnalités sportives et politiques, Laporta a indiqué les grandes lignes que devra suivre le nouveau Conseil d'Administration : redresser l'économie du Club, très pénalisée par les conséquences de la pandémie ; l'amélioration de la compétitivité de l'équipe première ; ou encore la préservation de La Masia comme atout identitaire du style de jeu et de la philosophie formatrice du Club.

Le nouveau président du Barça s'est adressé directement à Leo Messi lors de son discours et a évoqué son éventuel prolongation.