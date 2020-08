Joan Laporta souhaite la démission de Bartomeu

La situation pour Josep Bartomeu devient de plus en plus compliquée. Après que Messi ait envoyé sa demande de quitter le FC Barcelone, la direction a immédiatement réagi, conduisant à une réunion de crise entre Josep Bartomeu, président du club et la direction.

Une pluie de messages ont alors été envoyé suite au départ de Messi et de la potentiel démission de Bartomeu. Un autre message est sorti du lot, celui du candidat à la présidence du club catalan, Joan Laporta, qui ne s'est pas gêné sur Twitter.

"Bartomeu et son conseil doivent démissionner immédiatement. Ils ont sapé le moral de Messi pour se sauver de la tourmente économique et sportive qu'ils ont créée. S'ils démissionnaient, il y aurait toujours l'espoir que Messi resterait au Barça"