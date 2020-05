Joao Félix a hâte de rejouer

Au Wanda Metropolitano ils ne pensent qu'à une chose : le retour de la Liga. Joao Félix est clair que, si cela dépendait de lui, il jouerait tout de suite. Mais il comprend que la santé passe avant tout et que des précautions doivent être prises.

"On se sent très bien et on a très envie de rejouer. Si cela ne tenait qu'à nous, on reprendrait la compétition dès ce week-end, mais on doit attendre et travailler dur pour être prêts à reprendre très fort. On a travaillé dur à la maison pour être sûrs de ne pas perdre notre forme et cela a été assez facile de se remettre au travail cardio, a-t-il ajouté. Maintenant, on commence à bosser à nouveau avec le ballon et il faudra bien le faire tous les jours pour vraiment revenir à la normale."

"C'était le premier jour et on a pu enfin se retrouver pour effectuer de petites oppositions. C'est ce qu'on adore et qui nous a manqué le plus. J'avais vraiment envie de jouer contre mes partenaires et de marquer des buts !", a-t-il conclu.