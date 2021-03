Joao Félix : "Cristiano est un grand capitaine, un exemple pour nous tous"

Le Portugal affrontera l'Azerbaïdjan mercredi à Turin, la Serbie samedi, puis le Luxembourg trois jours plus tard pour les pour les trois premiers matchs de qualification pour le Mondial 2022.

Dans une interview donnée à 'World Soccer', Joao Félix a fait l'éloge de son compatriote Cristiano Ronaldo : "Il est un exemple pour tout le monde dans l'équipe. Non seulement pour ce qu'il a déjà accompli, mais aussi pour tout ce qu'il veut encore gagner. Il a une grande influence sur moi et sur l'équipe. Il n'exige pas des autres plus que ce qu'il exige de lui-même. Il a tout gagné, mais il est toujours très exigeant envers lui-même. C'est un grand capitaine et il est toujours prêt à donner des conseils. Avant un match de la Ligue des Nations, il m'a dit : 'Reste calme et profite du match'", a-t-il confié.

Cependant, lorsqu'on l'interroge sur son idole d'enfance, Joao Felix répond : "Si je devais en choisir un, je pense que ce serait Rui Costa. Il était incroyable, il avait un talent très spécial."

Le natif de Viseu est revenu sur son arrivée à l'Atletico Madrid en 2019 pour 116 millions d'euros : "Il y avait tellement d'argent en jeu et la presse en a beaucoup parlé. Avec cela vient aussi la pression. Je savais que je devais travailler pour obtenir la récompense et montrer ce dont j'étais capable."

Le Portugais a également évoqué le triplé qu'il a réalisé lors de son passage à Benfica contre l'Eintracht Francfort en Ligue Europa : "Le troisième but a été très spécial pour moi parce que deux jours avant j'ai entendu des commentaires dans le vestiaire que je n'aimais pas."