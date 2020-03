Joao Felix et Llorente, de retour dans le onze titulaire contre Séville ?

Diego Pablo Simeone, l'entraîneur de l'Atlético de Madrid, a dirigé une nouvelle session d'entraînement ce mercredi durant lequel il a effectué plusieurs tests autour du onze titulaire qu'il pourrait aligner samedi face à Séville, au Wanda Metropolitano.

Dans le onze du Cholo, Joao Felix et Marcos Llorente ont retrouvé une place ce mercredi. Renan Lodi et Kieran Trippier on quant à eux travaillé en marge du groupe.

Ni le Brésilien, ni l'Anglais ont participé aux exercices tactiques et ne devrait pas être aligné ce week-end. Le jeune Portugais devrait quant à lui faire son retour.

Depuis le 26 janvier dernier face à Leganés, après le 0-0 concédé au Wanda Metropolitano, l'attaquant, qui s'était blessé, n'a plus été titulaire.

La recrue estivale de l'Atlético de Madrid a disputé un total de six matches contre quatre forfaits sur blessure. Face à l'Espanyol Barcelone et Villarreal, il est resté sur le banc.

L'autre nouveauté de la composition de Diego Pablo Simeone pourrait se trouver dans l'entrejeu; en alignant Marcos Llorente pour Thomas Partey.

En plus de Thomas, Cholo doit composer sans Thomas Lemar, qui a manqué les deux dernières rencontres, face à Villarreal et l'Espanyol Barcelone.

Le Français s'était blessé le 18 février dernier contre Liverpool. Ce mercredi, il s'est entraîné en solitaire, mais a retouché le ballon.