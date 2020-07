Joao Félix marche sur les traces de Cristiano Ronaldo... sur le plan marketing

L'Atlético de Madrid s'était attaché ses services pour 120 millions d'euros au Benfica. C'était le transfert de l'année et certainement un poids trop lourd pour le jeune international portugais, Joao Félix.

Il lui reste la Champions League pour enfin convaincre de son immense talent aux yeux du monde. Joao Félix aura été peu efficace en Liga. 35 matches, 8 buts et 3 passes décisives, un bilan trop maigre pour un joueur ayant une aussi grande valeur marchande.

Néanmoins, il garde une valeur marketing importante, comme son compatriote, Cristiano Ronaldo. La "marque" Joao Félix se répend et se démocratise comme nous pouvons le constater sur le jeu video, FIFA 21. Sa présence aux côtés d'un champion du monde (Mbappé) et d'un champion d'Europe (Alexander-Arnold), prouve la solidité marketing du joueur dans ce choix d'EA Sports. Ayant un gros contrat avec Adidas et EA Sports, Joao Félix devra également confirmer sur le terrain, en Ligue des Champions, le 13 août, face à Leipzig.