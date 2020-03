João Félix pourrait-il relancer l'Atletico Madrid ?

Non, Joao Felix n'a pas conquis l'Espagne cette saison, pour le moment. Il est devenu l'un des transferts les plus parlés l'été dernier, et a mis tout le monde à ses pieds dès son arrivée, mais l'amour pour le prodige portugais n'a duré longtemps. La campagne n'est pas spectaculaire, mais elle est revenue à un bon niveau ces derniers jours et cela pourrait être la clé de l'avenir.

L'Atletico Madrid a devant lui le retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Liverpool. Il sera à Anfield. Les hommes de Cholo Simeone ont un avantage et si le jeune joueur a autant de succès qu'il en a eu à Wanda, il sera d'une grande aide.

Dans un contexte où les Espagnols vont plutôt défendre qu'attaquer, il pourrait être un élément clé dans le secteur offensif. Mais il faut aussi tenir compte du championnat : Atleti veut être dans le top quatre et c'est là que le Portugais entre en jeu, même s'ils pensent à Liverpool pour l'instant.

Cela doit être ajouté à une autre circonstance clé du match. Alisson ne sera pas là. Le gardien de but vedette de l'équipe sera absent de la liste en raison d'une blessure. Jurgen Klopp, l'a confirmé lors d'une conférence de presse. Plus de raisons pour Joao Felix de profiter de la situation