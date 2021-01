Joao Félix stagne de nouveau

L'une des maximes de Diego Pablo Simeone est que chaque membre de son équipe compte. El Cholo donne toujours du temps de jeu et surprend généralement dans ses onzes de départ, à tel point qu'il n'a pas eu peur en laissant Joao Félix sur le banc plus d'une fois.

Et la vérité est que l'Argentin s'en sort bien dans ces mouvements surprenants pour laisser les joueurs sur le banc, bien que des joueurs comme Joao Félix n'en profitent pas autant si l'on tient compte de ses critiques.

Le Portugais est à nouveau sous les feux de la rampe pour plusieurs raisons, la première étant qu'il n'a pas joué un match complet depuis le 25 novembre, jour où le Colchonero a affronté le Lokomotiv au Metropolitano.

Quant au but, le Portugais a fêté son dernier but contre le Bayern le 1er décembre, il en est donc déjà à un mois et demi de disette. En ce moment. Joao Félix n'a délivré qu'une passe décisive.

Comme l'indique le journal 'AS', Simeone attend et veut beaucoup plus de lui et il le teste pour pas qu'il ne se détende. La jeune pépite a déjà montré à plusieurs reprises son mécontentement lorsqu'elle a été remplacée.

Pour la partie la plus importante de la saison et en tant que leader de Liga, Cholo espère que Joao Félix fera un nouveau pas en avant. Eibar et Valence sont les deux prochaines échéances.