João Felix veut grandir comme Griezmann sous Simeone à l'Atletico

João Felix espère imiter l'ascension d'Antoine Griezmann sous la direction de Diego Simeone, dont la star portugaise a défendu le style de football avec lequel il n'a aucun problème à l'Atletico Madrid. Les Colchoneros ont payé 126 millions d'euros pour signer le prodigieux attaquant de Benfica après le départ de Griezmann pour Barcelone, battant plusieurs prétendants parmi les plus grands clubs européens pour sa signature. Ce fut une première campagne délicate pour João Felix, qui a jusqu'à présent marqué huit buts et délivré trois passes décisives en 35 apparitions toutes compétitions confondues.

Une forme irrégulière et des blessures mélangées à des éclairs de brillance sont le parfait résumé de sa saison, mais le joueur de 20 ans a toujours l'ambition de devenir une star à l'Atletico Madrid comme Antoine Griezmann avant lui. "Si je peux faire ce que Griezmann a fait ou encore mieux, tout ira bien car il a marqué l'histoire dans ce club", a déclaré João Felix à Marca. "Il l'a très bien fait, il a beaucoup grandi avec El Cholo [Simeone], et si je fais de même, tant mieux pour moi."

Certains experts ont suggéré que la nature offensive de João Felix est en contradiction avec la nature rigide du style de coaching de Simeone. L'Uruguayen a soutenu que João Felix montrera sa meilleure forme une fois qu'il se sera complètement adapté à la Liga, ce avec quoi l'international portugais est d'accord. "Beaucoup de gens disent une chose, d'autres en disent une autre, mais je suis ici pour jouer le football de Cholo et je fais ce qu'il demande", at-il ajouté. "Voyons voir. Je m'adapte à l'Espagne, je joue mon football, je rencontre le club et je pense toujours à m'améliorer."

La situation de João Felix a été comparée à celle de Sergio Aguero, qui n'a marqué que six buts en Liga en 38 apparitions lors de sa première campagne à l'Atletico avant de devenir un favori des fans et d'être transféré à Manchester City. "Kun est maintenant un grand joueur, mais quand il était à l'Atletico, j'avais cinq ans et je ne me souviens de rien", a déclaré João Felix, qui a dépassé Aguero en tant que plus jeune buteur de la Ligue des champions de l'histoire de l'Atletico Madrid.

"C'est bien de battre des records, tous les joueurs aiment écrire l'histoire et bien sûr je suis heureux de faire partie de l'histoire de l'Atletico et d'avoir surpassé un joueur comme Kun", a ajouté le Portugais. Quant aux critiques, João Felix affirme que les commentaires des autres ne l'affectent pas. "Non, vous [les médias] faites votre travail et j'essaie de faire le mien, si les choses ne se passent pas comme vous l'aimez, je m'en fiche", a-t-il dit. "Comme je l'ai dit, je joue parce que j'aime ça et je ne suis pas inquiet de ce que pensent la presse ou les autres".

"J'essaie de ne pas voir les critiques, mais il y en a que j'entends ou qui viennent jusqu'à moi, mais que vais-je faire ? Écoutez et continuer mon travail", a conclu l'attaquant des Colchoneros. Il y a un grand intérêt pour João Felix cette semaine alors qu'il rentre chez lui avec l'Atletico pour terminer une saison de Ligue des champions perturbée par le Coronavirus, le tournoi se terminant dans un format à élimination directe sur un match à Lisbonne. L'Atletico affrontera le RB Leipzig en quart de finale jeudi et João Felix est ravi de jouer à domicile. "Oui, la Ligue des champions est toujours le point culminant de n'importe quel joueur et plus encore en la jouant ici à Lisbonne, chez moi, je suis très heureux et c'est très bien pour moi".