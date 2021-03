Simeone : "Joao ? J’adore les joueurs qui se rebellent"

Face à Villarreal dimanche soir, Joao Félix a enfin trouvé le chemin des filets. Après avoir doublé la mise pour les siens d'un sublime enchaînement, le Portugais a laissé exploser sa rage. Avec un doigt sur sa bouche, il a lancé un "ferme ta putain de gueule" en direction du banc Colchonero selon 'Mundo Deportivo'.

Interrogé sur la célébration polémique de son prodige, Simeone n'y voit rien de mal. Au contraire. "On devrait lui demander à lui. Quand cela arrive, il faut demander à João. Il a marqué un grand but, il est très bien entré dans la deuxième période. Il a bien répondu et c’est ce dont nous avons besoin de sa part. J’adore les joueurs qui se rebellent. Les joueurs doivent être forts et l’équipe a besoin de lui", a déclaré El Cholo.

D'après les médias locaux, les mots de Joao Félix étaient destinés à Renan Lodi, son coéquipier, qui l'avait provoqué avant la rencontre.