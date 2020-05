Joey Barton rêve de coacher l'OM

Ancien milieu de l’Olympique de Marseille (2012-2013), Joey Barton est tombé amoureux du club phocéen.

Aujourd'hui manager de Fleetwood Town en D3 anglaise, Barton s'intéresse toujours à l'actualité de l'OM et se verrait bien sur le banc olympien dans le futur.

"J’ai vu que Monsieur Zubizarreta a quitté son poste. Et le club est un peu dans le flou depuis. Je vais devoir d’abord gagner beaucoup de trophées et de matchs. Cela ne fait que dix-huit mois que j’entraîne et il en faut plus pour un club de cette ampleur. Donc si cela arrive dans le futur, ce serait super. Mais je vais avoir beaucoup de pain sur la planche en tant qu'entraîneur avant de pouvoir prétendre à un tel poste", a confié le coach anglais au micro de 'beIN Sports'.