John McGinn sur les tablettes de Newcastle

La direction de Newcastle est très attentive au prochain mercato estival, une fenêtre de transfert dans laquelle ils espèrent obtenir un joueur de qualité pour leur milieu de terrain.

Et d'après 'The Sun', l'écurie anglaise aurait déjà trouvé le joueur en question. Il s'agit du milieu de terrain écossais John McGinn, qui, à 25 ans, a déjà connu des équipes comme St. Mirren, Hibernian et Aston Villa, où il se trouve actuellement.

En fait, en une saison et demie seulement, il a fait 72 apparitions officielles en Premier League et a marqué dix buts, des chiffres qui ont attiré l'attention de l'équipe de Steve Bruce, qui serait ravie de l'avoir la saison prochaine.

Il ne sera cependant pas donné... Car sa valeur de l'international écossais, qui a un contrat à Aston Villa jusqu'à 2024, est d'environ 33 millions d'euros.