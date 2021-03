Obi Mikel : "Hazard était le joueur le plus paresseux à Chelsea"

Les supporters du Real Madrid doivent être désespérés de voir Eden Hazard encore blessé. Recruté 100 millions d’euros lors de l’été 2019, le Belge était censé prendre la relève de Cristiano Ronaldo, parti à la Juventus de Turin un an auparavant.

Mais, l’aventure madrilène tourne tout simplement au cauchemar pour l’ancienne pépite du LOSC. En deux saisons, il n’a joué que 36 rencontres et a passé plus de temps à l’infirmerie que sur les pelouses espagnoles.

À 30 ans, Hazard paye-t-il en Espagne les erreurs du passé et son manque d’implication dans la gestion quotidienne de sa carrière ? Beaucoup le pensent. Parmi eux, John Obi Mikel n’a pas remis en cause l’éthique du Belge mais bien sa paresse à vouloir devenir le meilleur du monde.

"Quand on s'entraînait, il attendait qu'on ait fini. C'était le joueur le plus paresseux, mais le dimanche, il était toujours le meilleur joueur du match. C'était incroyable", a avoué le Nigérian à 'The Athletic'.

"J'ai toujours dit que Hazard est l'un des joueurs les plus doués, il avait tout : vitesse, puissance, habileté, technique... Il était juste derrière Messi et Cristiano Ronaldo. Il pourrait s'il le voulait."

Pour bon nombre d’observateurs, il en avait les qualités et son parcours à Chelsea l’a prouvé. Il ne s’en est tout simplement pas donné les moyens. Quand Cristiano Ronaldo et sa légende des 3000 abdos par jour a fait de son corps un véritable objet de travail, Hazard s’est reposé sur ses qualités au-dessus de la moyenne, tout en laissant de côté la partie invisible du travail d’un footballeur.

"Il se disait parfois : 'Si je veux être aussi bon, je peux être aussi bon. Pas aussi bon que Messi parce qu'il vient d'une autre planète, mais je pense que je peux être proche de Cristiano et même meilleur'. Ce sont les mots qui sont sortis de sa bouche, mais il n'est pas si dévoué. Il ne s'entraîne pas bien, c'est le pire joueur d'entraînement avec lequel j'ai jamais joué."

À Madrid, on aimerait pouvoir le dire mais les supporters n’ont même pas cette chance de le voir s’entraîner, lui qui passe le plus clair de son temps en salle de soins…