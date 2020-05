John Stones, accusé d'espionner son ex compagne

Le défenseur central de Manchester City John Stones fait les gros titres. Son ex compagne Millie Savage a récemment porté plainte contre l'Anglais, selon 'The Sun', pour espionnage.

L'ancienne copine du joueur a montré des messages de Stones sur lesquels on voyait ce que faisait Millie Savage chez elle, sans que le joueur ne soit avec elle.

Savage a donc commencé à suspecter quelque chose, avant de se rendre qu'elle était filmée. Les messages détaillaient les heures d'arrivée et de départ de Savage, et Stones épiait ses moindres faits et gestes.

"John est parti lorsqu'ils se sont séparés mais il a peut-être pu activer les caméras via Internet", a confirmé une source au 'Sun'.

Millie Savage et John Stones avaient eu ensemble une petite fille, aujourd'hui âgée de trois ans.