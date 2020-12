Jonathan Bamba et le rêve Bleu

Avec 4 buts et 5 passes décisives en ce début de saison avec le LOSC, Jonathan Bamba se révèle comme un élément incontournable des performances lilloises. Troisième au classement de Ligue 1, le LOSC peut se targuer d'avoir un joueur de ce calibre.

Invité sur l'émission 'Téléfoot', Jonathan Bamba s'est confié sur ses prestatition ainsi que sur ses nouvelles ambitions : "J'ai une bonne marge de progression. Je suis quelqu'un de très ambitieux et c'est très bénéfique pour moi et l'équipe. Je veux continuer sur cette lancée." Au sein du LOSC, Bamba est heureux et estime qu'il est au bon endroit pour réussir : "On est ambitieux avec de la qualité. L'effectif est bâti pour être au meilleur niveau, au top de notre championnat et surtout au niveau européen." avant de poursuivre sur une aventure avec les Bleus : "Si je vous dit 'non', ce serait mentir. Je me bats chaque week-end pour y être. C'est un objectif. Je veux jouer les plus grandes compétitions et l'Euro en est une. Si Didier Deschamps m'appelle, je dirai 'oui'. Ça ne se refuse pas."