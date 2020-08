Jonathan David attendu mardi à Lille

Le LOSC s’apprête à faire signer son deuxième renfort offensif de l’intersaison. Selon RMC Sport, les Nordistes accueilleront mardi le jeune canadien Jonathan David. Après de longues tractations avec La Gantoise (D1 belge), un accord a été trouvé pour permettre à cet élément de rejoindre les rangs de l’équipe de Christophe Galtier.

Malgré les soucis rencontrés avec la DNCG et cette nécessité d’équilibrer ses comptes, le LOSC se hissera donc directement en tête des clubs français les plus dépensiers cet été. Mais, et il est important de le rappeler, le club a aussi beaucoup vendu. La cession d’Osimhen à Naples a rapporté à elle seule 70M€.

Il incarne la recrue la plus chère du club

Pour conclure cette arrivée, Lille a dû débourser la bagatelle de 27M€ (hors bonus). Cela fait du Canadien le transfuge le plus cher de l’histoire du club. Loin devant les 22.4M€ déboursés pour Osimhen l’été dernier.

David (20 ans), qui a inscrit 37 réalisations en 87 rencontres avec sa précédente équipe, va parapher un deal de cinq ans avec Lille. En attaque, il sera associé à l’autre nouveau visage du club, le Turc Burak Yilmaz. Son objectif sera de marcher sur les pas de Nicolas Pépé et de Victor Osimhen. C’est tout le mal que les supporters des Dogues lui souhaitent.