Jonathan David, plus gros transfert de l'histoire du LOSC, toujours muet

Avec un début de saison très prometteur, le LOSC pointe à la deuxième place du classement de Ligue 1, à égalité de point avec le Paris Saint-Germain. Pourtant, tout ne réussit pas aux Lillois cette année, et plus particulièrement à son nouvel attaquant, Jonathan David.

Recruté cet été pour 27 millions d'euros au club de La Gantoise en Belgique, les performances de l'attaquant Canadien sont scrutées lors de chaque match. Et, il faut reconnaître que pour le moment, le joueur de 20 ans peine à trouver le chemin des filets.

Depuis le début de la saison, Jonathan David a disputé 8 rencontres officielles, portant son temps de jeu total à 597 minutes. Seulement voilà, le natif de Brooklyn n'a inscrit aucun des 28 buts de son équipe cette saison, il n'a pas délivré la moindre passe décisive non plus.

Les attentes sont énormes pour un jeune joueur recruté en compensation d'un départ, celui de Victor Osimhen acheté pour 81 millions d'euros par le Napoli. Et il faut dire que le néo-Napolitain s'était plus facilement accommodé à la Ligue 1 française, en une seule saison passée chez les Dogues, le Nigérian a inscrit 18 buts.

En attendant, le LOSC peut compter peu compter sur son autre recrue, Burak Yilmaz (35 ans). L'international turc a déjà inscrit cinq buts en 9 matchs avec Lille.

Espérons que Jonathan David parvienne à débloquer son compteur rapidement, il en aura l'occasion dès jeudi (18h55) face au Celtic Glasgow en Europa League.

La patience sera peut-être finalement le mot d'ordre pour le jeune attaquant. Dernièrement, pour 'Radio-Canada', son agent déplorait l'obsession du but et l'environnement médiatique, tous deux n'aidant pas le joueur dans la quête de ce premier but.

“En ce moment, Jonathan veut tellement marquer, il entend juste ça et il perd un peu de sa fluidité dans la surface de réparation. On lui dit de rester calme et de ne pas s’emballer avec l’attention médiatique qu’il reçoit. Cela dit, je pense que ce n’est pas une mauvaise chose qu’il vive tout ça à 20 ans. C’était un transfert important et son jeu est sous la loupe, mais je suis convaincu que de vivre avec les critiques lui servira dans le futur. Je suis confiant que Jonathan sera un jour dans le top 10 au monde", a-t-il déclaré au sujet de son protégé.