Jonathan David raconte son arrivée à Lille

Plus gros transfert de l'histoire du LOSC pour 27 millions d'euros, Jonathan David a a eu beaucoup de mal avant de trouver le rythme en Ligue 1.

Après une demi-saison d'acclimatation, le joueur canadien commence à bien s'adapter et a confié dans les colonnes 'L'Équipe' pourquoi il a tout fait pour signer au Losc et ce qui avait fait basculer son choix du côté du club nordiste.

"La rencontre avec Luis Campos. Son projet m'a plu. Celui d'une équipe très jeune, avec beaucoup d'ambition, la Coupe d'Europe. J'allais jouer, continuer à progresser dans un environnement francophone censé favoriser mon intégration, a avancé l'attaquant de 21 ans. La L1, c'était la marche pour grandir dans un très bon club du haut du tableau", dévoile-t-il.

"Le bon moment pour me tester. La Gantoise a voulu me garder. Cela été tendu entre les deux clubs. Mais ma décision était déjà prise. J'ai vu comment le président (Gérard Lopez à ce moment-là, ndlr) se battait pour me recruter.", a-t-il ainsi raconté.

Le LOSC, un club ambitieux et séduisant. D'ailleurs, Olivier Létang, le nouveau président du club nordiste, a livré le plan de bataille de son club sur le plan sportif et économique.

"Notre objectif est très simple : on a une équipe qui joue bien, on a un très bon entraîneur, on a la volonté de gagner tous les matches. Pour gagner, il faut une bonne organisation, un bon effectif, un bon coach et une bonne mentalité. La mentalité est très importante."

"Notre objectif est de jouer tous les matches pour les gagner. On fera le point à cinq matches de la fin du championnat, on verra à ce moment-là, on pourra prendre une position différente. Le championnat est très difficile. C'est difficile de prétendre aujourd’hui à quelque chose... Vous avez un favori, le PSG, notre objectif avec Christophe c'est de travailler sur une dynamique positive", a expliqué l'ancien homme fort de Rennes dans une interview accordée à 'RMC'.