Jordi Alba croit encore au titre

Le défenseur latéral droit Jordi Alba a expliqué que cette victoire "aidait beaucoup à niveau moral", après la victoire du FC Barcelone contre Elche ce mercredi soir.

"Nous pouvons croire au titre. Les autres équipes feront des erreurs comme nous, et se battre pour le titre dépend encore de ce que nous ferons lors des matchs qui nous restent. Le nul de l'autre jour fut dur après la défaite en Ligue des champions", a expliqué Jordi Alba pour 'Movistar' en Espagne.

Le défenseur considère que si son équipe a eu du mal en première période, c'était en raison de la pression d'Elche, et que son équipe a eu plus de facilité après le premier but de Leo Messi.

"Les joueurs qui sont là depuis plus longtemps, nous devons essayer que les jeunes soient à l'aise et qu'ils apprennent petit à petit les concepts du jeu du Barça. Nous sommes toujours motivés", a ajouté le joueur catalan.