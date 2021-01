Jordi Alba raconte sa connexion avec Messi sur le terrain

Depuis son arrivée à Barcelone, Jordi Alba a forgé une belle relation avec Leo Messi, et fait partie des joueurs qui parviennent le plus à s'entendre sur un terrain avec l'international argentin.

Dans un entretien pour un programme de 'Movistar' en Espagne, le défenseur latéral est revenu sur cette connexion avec Leo Messi sur les terrains.

"Nous ne travaillons pas dessus. Leo et moi, nous nous cherchons beaucoup sur le terrain. Si je lui passe le ballon, il génère du danger ou il marque. Et j'essaie toujours de lui donner, même si les adversaires nous connaissent de plus en plus et j'essaie de la donner aux autres aussi. Ça n'est pas travaillé, ça vient tout seul", explique l'international espagnol.

Il a aussi évoqué les rumeurs sur le départ de Messi : "Une fois la saison commencée, nous n'avons plus parlé de ce sujet. C'est un garçon très humble et il m'a beaucoup aidé. Je suis meilleur et plus performant avec lui dans mon équipe et j'espère qu'il restera longtemps à Barcelone, ce serait ce qu'il y a de mieux pour tout le monde."