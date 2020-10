Jordi Alba vise un retour pour le Clásico

C'est peut-être le match de championnat de football le plus suivi au monde. Tellement suivi que les dirigeants de la Liga tergiversent régulièrement sur le choix de l'horaire du match afin de toucher le plus de téléspectateurs possible, tentant tant bien que mal de proposer un horaire permettant de suivre le choc aux quatre coins du monde.

S'il s'agit d'un match auquel tout le monde veut assister, en tribune ou bien depuis chez soi, sur le terrain les joueurs souhaitent tous participer au rendez-vous également.

Alors qu'il y a quelques jours nous évoquions Hazard et Ter Stegen, tous deux faisant leur possible pour être fin prêt le 24 octobre, c'est aujourd'hui sur le cas Jordi Alba que nous nous penchons.

Le latéral gauche barcelonais s'était blessé le 4 octobre dernier aux ischio-jambiers de la cuisse droite lors du match face au FC Séville (1-1).

Toujours en phase de récupération, l'international espagnol n'a pas participé à la séance d'entraînement avec le groupe de Koeman, un groupe amoindri par le départ de la majorité des joueurs avec leurs sélections.

Reste à savoir si l'ancien joueur de Valence sera remis sur pied à temps et pourra occuper son couloir gauche pendant le Clásico.

5 joueurs de l'équipe première ont pris part à la séance du jour : Dest, Piqué, Aléña dembélé et Neto, et 5 joueurs de la réserve se sont sont joints à eux : Arnau Tenas, Konrad, Mingueza, Ramos Mingo e Ilaix Moriba.