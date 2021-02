Jorge Mendes attentif Ã  la situation d'Edinson Cavani

Jorge Mendes est prêt à «vendre» un attaquant à Manchester United si Edinson Cavani ne reste pas à Old Trafford plus tard cette saison. L'avenir de l'Uruguayen, de 34 ans, est incertain pour le moment, mais le journal 'The Sun' affirme que l'homme d'affaires est conscient de la situation et qu'un de ses joueurs est prêt à aller en Angleterre.

Cavani est arrivé à Manchester United libre, l'été dernier, il a signé pour un an, avec l'option d'une deuxième saison. Si cette option n'est pas activée, le joueur quitte Old Trafford cet été et les Red Devils devront engager un attaquant.

Jorge Mendes, selon 'The Sun', suggérera à United de s'offrir André Silva, l'attaquant international portugais vit une excellente saison à l'Eintracht Francfort, il a marqué 18 buts en 20 matchs. Le club allemand occupe la 4e position de la Bundesliga.