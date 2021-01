Jorge Mendes cherche un nouveau club pour Nuno Espirito Santo

Selon le journal britannique 'The Sun', Jorge Mendes cherche une piste pour trouver un nouveau club pour Nuno Espírito Santo.

L'entraîneur de 46 ans en est à sa quatrième saison avec Wolverhampton et aurait exprimé son intention de quitter le club prochainement, malgré un contrat jusqu'en juin 2023. La nouvelle rapportée par 'The Sun' indique que "NES" est qu'il aurait exprimé son intention de poursuivre une carrière en Angleterre et que Jorge Mendes a même contacté des responsables d'Arsenal, en vue d'une éventuelle succession à l'espagnol, Mikel Arteta.