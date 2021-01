Jorge Valdano critique le choix de Martin Odegaard

Deçu de son temps de jeu au Real Madrid cette saison (sept matchs en Liga), Martin Odegaard a demandé à sa direction de le prêter pour le reste de la saison. Une décision très critiquée par Jorge Valdano, ancien footballeur et dirigeant du club merengue.

"Je ne pense pas qu'Odegaard ait mal joué quand c'était son tour, mais il manquait un peu d'audace et d'avoir un peu plus de sens du risque. Il a manqué de patience. Un joueur du Real Madrid doit avoir plus de capacité à souffrir, il ne doit pas abandonner si tôt", a-t-il déclaré au micro de 'Onda Cero'.

Sauf retournement de situation, le Norvégien de 22 ans va être prêté à Arsenal pour les six prochains mois.