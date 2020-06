Jorginho se rapproche de la Juventus

La Juventus cherche un milieu de terrain, et il pourrait s'agir d'une ancienne connaissance de son actuel entraîneur, Sarri. On parle bel et bien de Jorginho, joueur de Chelsea.

Le footballeur italo-brésilien a rencontré Sarri à Naples et l'a suivi jusqu'à Chelsea. On a beaucoup spéculé sur son avenir, et pour l'instant, il semble que la Juventus ait un avantage sur ses concurrents.

'CalcioMercato' affirme que la Juventus veut faire pression sur Chelsea dans le dossier Jorginho, pour forcer sa vente.

Chelsea a fait un gros investissement dans les signatures et devra vendre. Jorginho pourrait donc être sur le départ. Il est évalué à 60 millions d'euros.