José Arnaiz, ancien joueur du Barça, ouvre le score pour Osasuna !

Barcelone devait gagner son match contre Osasuna et attendre un faux pas du Real Madrid pour entretenir le mince espoir du titre, mais après ce début de match, cela semble quasi impossible.

Les visiteurs ont surpris un Barça affaibli, et c'est un ancien joueur du Camp Nou qui s'en est chargé de punir les hommes de Setién.

Sur le côté gauche, Adrian lance Estupiñan, qui accélère et centre en retrait dans le rectangle vert, où Gerard Piqué est emporté par son élan et pris à contre-pied. José Arnaiz profite de cette erreur de Piqué pour reprendre le ballon du tibia et tromper ter Stegen sur sa droite !

Pendant ce temps-là, le Real Madrid mène 1-0 contre Villarreal, et se rapproche de plus en plus de leur 34e titre national.