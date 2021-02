JosÃ© GimÃ©nez forfait face Ã  Chelsea

José María Giménez est encore rattrapé par les ennuis physiques. Le défenseur de l'Atletico de Madrid souffre d'une lésion musculaire et manquera au moins trois semaines de compétition.

L'Uruguayen ratera le huitième de finale aller de la Ligue des champions face à Chelsea. Il n'est pas non plus certain de le voir gambader sur la pelouse du Wanda Metropolitano lors du derby madrilène, le 7 mars.

Un coup dur pour Simeone, qui va devoir se passer de Gimenez en plus de Trippier.