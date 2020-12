JosÃ© Mourinho tacle Dele Alli

Titulaire en quart de finale de Carabao CUP, ce mercredi, face à Stoke City (victoire de Tottenham 3-1), Dele Alli avait l'opportunité de montrer sa valeur à José Mourinho. Un échec.

En effet, sur le but de l'égalisation, le milieu offensif a été responsable. En conférence de presse le coach portugais José Mourinho s'est montré agacé : "Oui, je suis énervé. Un joueur dans sa position doit donner du liant et créer des occasions, pas créer des problèmes pour sa propre équipe" avant d'ajouer : "Nous avons concédé une contre-attaque alors que nous n'étions pas en place, pas équilibré et ils ont égalisé alors que la rencontre était complètement entre nos mains, alors oui, je suis énervé".

Remplacé en cours de jeu, l'international anglais a passé ses nerfs sur des bouteilles d'eau. Son départ semble inévitable, il est annoncé du côté d'Everton et du PSG.