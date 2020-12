Mourinho voit Man United en favori en Ligue Europa

Éliminé de la Ligue des champions à la suite de sa défaite face au RB Leipzig (3-2), Manchester United est donc reversé en Ligue Europa, où il retrouvera Arsenal et Tottenham.

En conférence de presse ce mercredi, l'entraîneur des Spurs pense que les Red Devils font partie des favoris pour remporter la Ligue Europa.

"Manchester United fait désormais figure de favori pour remporter la Ligue Europa. Les équipes éliminées de la Ligue des champions sont fortes et n'appartiennent normalement pas au niveau de la Ligue Europa. United est l'une des meilleures équipes. Le groupe a été très dur avec le PSG et Leipzig", a-t-il déclaré.

Concernant l'incident raciste survenu lors de la rencontre entre le PSG et Istanbul Basaksehir, le Portugais estime que le 4e arbitre a commis une "erreur inacceptable" : "Toute forme de racisme doit être combattue et ne pas être acceptée. Il a commis une erreur inacceptable, et lui seul peut ouvrir son coeur, s'excuser et accepter les conséquences."