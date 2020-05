Jouer à domicile ? Un facteur qui ne compte plus

Rien de mieux que le bruit des supporters qui bouillonnent et qui encourages pour motiver les joueurs lors des moments les plus difficiles d'une rencontre. Cependant, il faudra trouver d'autres sources de motivation jusqu'à l'année prochaine.

Et la première journée de Bundesliga depuis la reprise a pu témoigner de ce changement dans les facteurs d'une victoire. Si les supporters étaient présents devant leurs télévisions pour ne pas manquer les rencontres de leurs équipes préférées, personne n'était présent dans les stades.

Jouer à domicile pourrait bien ne plus être un avantage dans les prochains mois, et le reste de l'Europe devra tenir compte des prochains résultats de la reprise allemande. En neuf matches de Bundesliga, le Borussia Dortmund fut le seul à être capable de gagner sur sa pelouse ce week-end.

Wolfsburg, le Hertha Berlin, Mönchengladbach, le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen ont réussi à aller décrocher des victoires à l'extérieur, et les trois autres matches ont terminé en matchs nuls.

Leipzig n'a pas réussi à faire tomber Fribourg à la Red Bull Arena, et les matches entre Dusseldorf et Paderborn, et Cologne et Mayence ont terminé sur des scores nuls. Soit une seule victoire en neuf matches.

Cette tendance sera-t-elle la nouvelle réalité du football en Europe ? Difficile à dire, car en seconde division allemande, c'est tout le contraire qui s'est produit, avec aucune victoire à l'extérieur.