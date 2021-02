Avant le déplacement à Sheffield United, Thomas Tuchel, toujours invaincu depuis sa venue à Stamford Bridge, s'est présenté en conférence de presse ce samedi.

Le coach allemand s'est réjoui d'avoir un "groupe fort" et talentueux. "Jouer au football, c'est avoir le plus beau métier du monde. Mes joueurs ont tellement de talent, confie Tuchel. Il est nécessaire qu'on soit reconnaissant. Malgré tout le sérieux que nous mettons à préparer les matchs, tout le sérieux que nous mettons à vouloir gagner, nous avons beaucoup de raisons d'avoir le sourire sur nos visages et même si nous travaillons dur. C'est un plaisir de voir comment est l'équipe sur et en dehors du terrain. J'aime beaucoup, car je sens que le groupe est fort et avec une très bonne atmosphère."

"We have the best job in the world...we are grateful"



Thomas Tuchel says Chelsea stars have every reason to be playing with a smile pic.twitter.com/O7Az2cDSCc