"Jouer dans des stades vides, c'est ennuyeux"

Cristiano Ronaldo n'a pas remporté le Globe Soccer Award du Meilleur joueur de l'année, mais celui du joueur du siècle ce dimanche à Dubai, et le Portugais était présent pour la remise du prix.

Aux côtés de Robert Lewandowski, le Portugais a fait le bilan d'une année 2020 compliquée et est notamment revenu sur l'absence des supporters dans les stades depuis la reprise post-confinement.

"Je vais être honnête, jouer dans des stades vides est ennuyeux. Bien évidemment, je respecte tous les protocoles et la santé passe avant tout, mais je n’aime pas ça. Je n’aime pas jouer comme ça, c’est très difficile", a reconnu le joueur portugais.

"J'adore célébrer et voir les supporters crier avec moi quand je célèbre mon but. Voir l’attitude des supporters et des autres joueurs, ça me motive. J’espère que les choses vont s’arranger en 2021 avec du public dans les stades car il n’y a pas de passion sans les fans", a-t-il ajouté.