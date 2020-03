Le football anglais, comparé à la France, l'Italie ou encore l'Espagne, n'a pas été encore touché par l'épidémie du coronavirus.

"C’est quelque chose qui va se produire ici aussi, prévoit l’entraîneur de Manchester City. Mais il faut se demander si c’est logique de jouer sans fans. Je préfère ne pas jouer s’il n’y a pas de spectateurs. Nous suivrons les instructions mais nous jouons pour le public."

Le coach catalan dénonce surtout la généralisation des huis clos. "S’il s’agit d’un match ou deux, je peux le comprendre. Plus non. Si les spectateurs ne peuvent pas venir, ça n’a aucun sens. Mais la santé est la chose la plus importante", conclut-il.

Le manager citizen a également adressé quelques mots pour Mikel Arteta. "J'ai très envie de recevoir Arteta. Je suis certain que l'avenir d'Arsenal sera rempli de succès avec se présence sur le banc", a souligné Pep Guardiola en conférence de presse.