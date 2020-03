Jour historique en Bundesliga : premier match à huis clos

La ville de Mönchebgladbach (ouest) a appliqué le décret des autorités sanitaires de l'état fédéral dans lequel elle se trouve, c'est le plus affecté par le COVID-19 en Allemagne avec 484 cas. Une décision prise sur recommandation du Ministre fédéral de la Santé, Jens Spahn, qui a interdit les rassemblements de plus de 1000 personnes.

Le maire de Mönchengladbach, Wilhelm Reiters, s'est plaint de cette décision dans un communiqué. Mais il a confirmé qu'il suivrait les indications qui lui seraient transmises, car "Ils ne prennent pas ces décisions à la légère".

"Je suis content de voir qu'au moins au niveau régional, il y a une directive commune, mais je peux comprendre la déception des supporters, qui voulaient assister à ce traditionnel derby, qui devra se jouer sans public." a-t-il ajouté.

Ce match entre Gladbach et Cologne sera le premier match à se jouer à huis clos dans l'histoire de la Bundesliga. Un match qui avait déjà dû être reporté en raison de la tempête Sabine en février.

La décision concernant le derby de la Rhür, entre Dortmund et Schalke, devrait aussi tomber ce mardi, et il y a de fortes chances qu'il soit le second match de Bundesliga à se jouer sans public.