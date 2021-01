Jovic a refusé trois clubs cet hiver

En difficulté au Real Madrid depuis un an et demi, Luka Jovic a été prêté à l'Eintracht Francfort cet hiver jusqu'à la fin de la saison. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas perdu de temps pour fêter son retour au club allemand. En 31 minutes, le buteur serbe a inscrit un doublé contre Schalke 04.

'Bild' révèle ce jeudi que Jovic était courtisé par trois clubs européens cet hiver : l'AC Milan, Wolverhampton et West Ham, qu'il a notamment refusé.

L'attaquant avait rejoint la capitale espagnole à l'été 2019 pour 63 millions d'euros. Sous la tunique blanche, il n'a inscrit que deux petits buts en 32 matches.