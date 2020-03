Jovic a un premier prétendant

Luka Jovic n'a que 22 ans mais les espoirs fondés sur lui sont énormes, surtout après sa grande saison à l'Eintracht, qui lui a valu un transfert au Real Madrid l'été dernier.

Mais la saison du Serbe est plus que décevante, à tel point que Zidane a décidé de se passer de lui contre le Betis Séville. Jovic n'a joué que 22 petites minutes le mois dernier. Trois fois rien.

L'ancien de Benfica n'a aucun impact sur l'attaque madrilène et une équipe semble intéressée par le profil du Serbe : Naples. Les Italiens aimeraient rajeunir une attaque vieillissante, avec Milik, Mertens et Callejón.

Le départ d'un d'entre eux pourrait accélérer l'arrivée d'un jeune attaquant, et Jovic a le profil recherché. Le Serbe pourrait réféchir à cette option, étant donné qu'il joue très peu sous les ordres de Zidane.

Selon 'AS', les agents du joueur, et plus précisément Fali Ramadani, auraient reçu un appel de Naples pour connaître la situation de Jovic, que le Real Madrid ne bradera pas, après avoir dépensé 60 millions d'euros pour lui l'été dernier.

Le club pourrait accepter un prêt voire un transfert avec option de rachat, mais l'opération dépendra également des mouvements au sein du Napoli.

L'alternative à Jovic, selon le 'Corriere dello Sport', est l'attaquant du Zenit Sardar Azmoun, qui a marqué onze buts et donné cinq passes décisives cette saison.