Jovic et la malédiction des Serbes au Real Madrid

La quarantaine n'a pas eu un effet positif sur Luka Jovic. Après ne pas avoir respecté le confinement en Serbie, le joueur du Real Madrid s'est fracturé le talon est sera absent environ deux mois.

Cette durée d'absence l'empêchera de retrouver la compétition en juin prochain si la Liga venait à reprendre. Le Serbe, selon son père, est "abattu", ajoutant "qu'aucun joueur serbe n'a eu de la chance avec les blessures au Real Madrid".

Et en effet, Jovic est le cinquième serbe de l'histoire du Real Madrid et comme ses compatriotes, les blessures ne l'ont pas épargné.

Avant lui, Milan Jankovic avait débarqué à Madrid lors de la saison 87-88 en provenance de l'Etoile Rouge de Belgrade. Cependant, il a quitté le navire merengue l'année suivante sans avoir marqué l'histoire du club.

Le second fut Predrag Spasic, qui a marqué son passage au Real d'un CSC contre le Barça. Arrivé en 1990, il était reparti en 1991 pour prendre la direction d'Osasuna.

Cinq ans plus tard, le regretté Dejan Petkovic, était lui aussi arrivait en provenance de l'Etoile Rouge de Belgrade. Il n'avait au final joué que six matches en deux saisons.

Enfin, trois ans plus tard, Lorenzo Sanz avait misé sur le jeune Perica Ognjenovic, qui n'avait finalement joué que 22 matches en un an et demi.