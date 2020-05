Jovic et Mariano, le jour et la nuit

Il n'y a aucun doute sur le fait que Karim Benzema est le grand leader de la pointe d'attaque du Real Madrid, alors que Luka Jovic et Mariano Diaz se battent pour le poste de doublure.

Manolo Romero, l'homme qui a permis à Mariano d'arriver à Madrid, s'est confié sur l'état d'esprit du joueur pour 'AS' : "Personne ne se réjouit de la blessure de Jovic mais parfois, le football t'apporte de bonnes opportunités. Et pendant ces onze matches, si la Liga revient, Mariano va pouvoir prouver beaucoup de choses."

"Il peut continuer de se battre pour son rêve de rester au Real Madrid. Quoi qu'on dise sur lui, son idée est toujours la même. Mariano me dit toujours qu'il a fait le plus dur, qui est de partir, revenir et de prouver. Mais il lui faut de la régularité", explique-t-il.

Si Mariano Diaz peut y croire, c'est plus compliqué pour Luka Jovic. Le joueur serbe n'arrive pas à convaincre et fait l'objet de plusieurs polémiques dernièrement.

"Jovic ne s'aide pas. Je le vois confus, il a du mal à créer des connexions avec les gens. Il doit comprendre que le train ne passe qu'une fois et qu'il ne revient pas, et mettre des photos sur Instagram, c'est bien, mais ce qu'il faut c'est démontrer ce qu'il vaut sur le terrain", a lâché son compatriote Veljko Pauvonic sur 'Onda Cero'.

"Jovic paie le prix de son immaturité. Il a besoin d'un leader du vestiaire lui vienne en aide. Malgré ça, je crois qu'il va réussir à trouver sa place au Real Madrid et qu'il mérite une autre opportunité", a-t-il conclu.