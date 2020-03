"Jovic fait tout pour ruiner sa carrière"

Si Jovic avait des défenseurs acharnés dans son pays, la controverse générée par son comportement en Serbie, où il a brisé son isolement, a fait que personne ne donne n'ose plus défendre l'attaquant du Real.

Même le légendaire ancien entraîneur serbe Dragoslav Stepanovic, qui a autrefois entraîné l'Athletic et l'Eintracht Frankfurt et l'a défendu à plusieurs reprises. Mais cette dernière controverse lui a fait changer de discours.

S'adressant au média allemand 'Kurir', Stepanovic a déclaré : "C'est le seul homme qui fait tout pour ruiner sa carrière ! Jovic travaille contre lui-même."

"Il a eu la chance qu'Adi Hütter lui ait donné un coup de feu à l'Eintracht, puis ait effectué le plus grand transfert de l'histoire de la Serbie et se soit rendu à Madrid. Je n'arrive pas à croire ce que le gamin se fait à lui-même", a-t-il ajouté.

"J'ai lu dans les médias en Serbie et je sais quelle vie il avait, qu'enfant il dormait dans sa voiture avec son père pour attendre le matin pour s'entraîner. Quel sacrifice il a fait... Et puis ça. Je ne sais pas, Luka ne pense évidemment pas à lui. Quand on vous dit que c'est une interdiction et vous faites semblant de n'avoir rien compris...", a-t-il conclu.

Ces derniers jours l'attaquant du Real Madrid n'a cessé de collectionner les critiques à son égard.