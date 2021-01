Jovic voit double pour son retour à Francfort

Il a quitté le Real Madrid il y a quelques jours à peine, et face à Schalke 04, il a joué son premier match dans cette deuxième étape à l'Eintracht. Il est entré à la 62e minute et dix minutes plus tard, il a marqué son premier but avec sa nouvelle équipe. Le Serbe a même signé un doublé pour son retour sensationnel à Francfort. Incroyable !