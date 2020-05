Juan Mata ne veut pas quitter MU

L'idylle entre Juan Mata et MA a entamé en 2014, quand il a changé Londres [Chelsea] pour Manchester.

L'Espagnol a été interrogé sur le compte Twitter de United sur sa situation actuelle au sein de l'équipe, et le milieu offensif a fait savoir qu'il ne compte pas quitter de sitôt Old Trafford.

"On peut dire que c'est passé très vite, on dirait que le temps passe. Je ne savais pas que cela allait être mon 250e match, mais je suis fier. Lorsque vous jouez votre premier match, vous sentez comme si c'était un nouveau départ, un moment très excitant dans votre vie en jouant pour ce club. Je ne veux pas m'arrêter ici, je veux continuer et continuer et ajouter des matches avec le maillot de United."

L'ancien joueur de Valence est sous contrat jusqu'en 2021, mais selon ses dires, il pourrait prolonger son aventure d'encore quelques années.