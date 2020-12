Juan Mata émerveillé par Edinson Cavani

Arrivé dans les dernières heures du mercato estival à Manchester United, Edinson Cavani semble avoir pris ses marques à Old Trafford. Auteur d'un doublé et d'une passe décisive face à Southampton dimanche dernier, l'Uruguayen a déjà conquis son vestiaire, à l'instar de Juan Mata.

Dans un entretien donné à 'L'Équipe', l'Espagnol, totalement séduit par El Matador, décrit l'attaquant comme un "vrai professionnel".

"Ander (Herrera), qui l’a bien connu à Paris, m’a appelé pour me dire : 'Je pense qu’Edinson va venir dans ton club. Tu verras, c’est un super mec et un vrai professionnel. Je sais que tu vas l’aider', confie le milieu de terrain. C’est ce que j’ai essayé de faire depuis son arrivée, en répondant à ses questions sur le club, ou sur le fonctionnement du vestiaire, mais aussi en lui servant d’interprète, notamment avec le staff. Comme Ander me l’avait prédit, j’ai pu constater son professionnalisme. Edinson a quand même accompli beaucoup de grandes choses dans sa carrière, mais il reste très simple. C’est génial de l’avoir, il nous amène son expérience et son sens du but", conclut Mata.

Ce mercredi, en Ligue des champions, Cavani pourrait affronter le PSG, son ancien club.