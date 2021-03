Juan Quintero s'exile en Chine

Juan Quintero (28 ans) pose ses valises en Chine. Le Colombien a été officiellement transféré du River Plate au Shenzhen FC pour 5,9 millions d’euros selon les médias locaux.

L'ancien Portista sera entraîné par Jordi Cruyff, le fils de Johan Cruyff, légende du FC Barcelone.

L'international aux 23 sélections avec la Colombie est pour l'instant le transfert le plus cher en prévision de la prochaine saison du championnat chinois.

Big signings of the 2021 CSL winter transfer window: Juan Fernando Quintero (from River Plate to Shenzhen FC, €5.9m)(completed in 2020) Son Jun-ho(from Jeonbuk Hyundai to Shandong Taishan 4.5m) Ante Majstorović (from NK Osijek to Shanghai Port 3.3m) what about 2017?(next tweet) pic.twitter.com/5KP5skyteX