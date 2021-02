Jules Koundé dépose Umtiti pour inscrire un golazo contre le Barça

Le FC Barcelone s'est fait surprendre par un grand Jules Koundé en première période de la demi-finale aller de la Coupe du Roi sur la pelouse du Sanchez Pizjuan.

Dans un début de match assez équilibré, Séville a ouvert le score apres 25 minutes de jeu, grâce à un but complètement fou du défenseur français Jules Koundé.

Après avoir récupéré un ballon dans les pieds d'Antoine Griezmann, le défenseur français partait à toute vitesse vers la surface, et en profitait pour dribbler Sergio Busquets et déposer Samuel Umtiti grâce à un petit pont incroyable.

Le défenseur poursuit sa course dans la surface et parvient à tromper Marc-André ter Stegen d'une frappe croisée du pied droit. Un but magnifique du Français pour donner l'avantage à Séville.