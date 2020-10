Jules Koundé est promis à un grand avenir

Alors que plusieurs rumeurs parlaient d'un transfert du défenseur français à Manchester City, Jules Koundé est finalement resté au FC Séville. Pour le directeur général, José Maria Cruz, Jules Koundé ne peut que gagner en valeur. Le joueur va sur sa deuxième saison dans le clubs andalous malgré les assauts des cadors européens :

"C'était beaucoup d'argent pour cette fois. Mais c'était aussi un joueur qui n'est pas bon marché. Nous considérons le montant qu'ils nous ont offert comme insuffisant, car le joueur valait plus et nous pensons qu'il vaudra plus. Sa valeur ne diminuera pas, elle augmentera. Nous parlons d'un joueur qui a encore quatre saisons, il y aura du temps, c'est le domaine de Monchi et évaluera quand renouveler."